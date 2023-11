Il lancio dei prossimi smartphone pieghevoli Samsung è ancora lontano ma è già possibile affermare che l’azienda dovrà fare enormi passi in avanti per poter competere con gli ultimi dispositivi rilasciati dai rivali.

È innegabile il primato raggiunto da Samsung con i suoi primi smartphone della serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip ma andando avanti con gli anni, i dispositivi dotati di display flessibile hanno raggiunto degli standard elevati con i quali l’azienda sudcoreana dovrà fare i conti. Le premesse sul Galaxy Z Fold 6 atteso per l’estate 2024 non sono delle migliori ma è ancora presto per esprimere dei giudizi fondati. Un brevetto recentemente scovato rivela, però, il possibile arrivo di una novità che sarà sicuramente ben accolta dagli utenti.

Samsung Galaxy Z Fold 6: il brevetto mostra il nuovo slot per la S Pen!

Il brevetto scovato da xleaks mostra la soluzione alla quale Samsung potrebbe far ricorso per consentire agli utenti possessori del futuro Galaxy Z Fold 6 di riporre lo stilo quando non utilizzato. Al fine di evitare l’aumento eccessivo dello spessore del dispositivo, Samsung potrebbe ideare un meccanismo magnetico che permetterà di “agganciare” la S Pen sul retro o sul lato.

Altra anticipazioni emerse fino a questo momento riferiscono che, Samsung non aggiornerà il comparto fotografico del prossimo pieghevole ma punterà sull’aspetto estetico rendendolo ancora più sottile. L’arrivo dei futuri Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 è comunque ancora parecchio distante e quanto trapelato fino ad ora potrebbe essere smentito nel corso dei mesi a venire.