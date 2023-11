LinkedIn segue la tendenza degli ultimi tempi e introduce l‘intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a trovare lavoro. L’annuncio arriva dalla stessa piattaforma, che comunica, inoltre, di aver superato il miliardo di utenti. Il traguardo raggiunto è stato sfruttato dal social per confermare l’introduzione di nuove funzioni, in particolar modo di un assistente virtuale che grazie all’intelligenza artificiale sarà in grado di supportare gli iscritti che desiderano trovare lavoro.

LinkedIn e l’IA: arriva l’assistente virtuale che supporta gli iscritti!

Le nuove funzionalità introdotte da LinkedIn non saranno disponibili per tutti gli iscritti. Da tempo la piattaforma propone agli utenti un piano Premium, dal costo di 39,99 dollari al mese, tramite il quale è possibile ottenere un maggior numero di servizi, utili soprattutto a coloro che sfruttano la piattaforma per la ricerca di lavoro.

Il piano Business, ad esempio, consente di scoprire chi ha visualizzato il proprio profilo, di ottenere informazioni sulle offerte di lavoro e sui candidati permettendo di scoprire la propria posizione rispetto agli altri e di conoscere in maniera dettagliata l’azienda. Inoltre, propone oltre 16.000 corsi di formazione online. Il tutto al costo di 45,36 euro al mese con il primo mese di prova gratuita.

Gli iscritti al piano Premium adesso avranno a disposizione anche nuovi strumenti che, utilizzando l’intelligenza artificiale, permetteranno di trovare offerte di lavoro personalizzate, che tengono conto in maniera ancora più precisa delle proprie competenze ed esperienze. Il chatbot introdotto da LinkedIn potrà essere interrogato così da ricevere suggerimenti dettagliati sulle proposte di lavoro adeguate al proprio curriculum e offrirà consigli su come affinare il proprio CV.