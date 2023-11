Quello della sicurezza è un tema più che centrale nel contesto tecnologico globale attuale. Le truffe online sono sempre più diffuse e i nostri smartphone sono costantemente bersagliati da tentativi di frode e furto dei nostri dati personali. Questo Google lo sa ed è proprio per questo che ha deciso di intervenire per rendere il proprio motore di ricerca più sicuro per tutti i suoi utenti. Il nuovo strumento Google in arrivo, infatti, permetterà di rendere le ricerche in rete, molto più sicure. Come? Scopriamolo insieme.

La soluzione proposta dal colosso delle comunicazioni si basa su un sistema semplice, ma efficace. Infatti, questo sarà in grado di avvisare tutti gli utenti quando il loro nome, indirizzo o numero di telefono sono finiti nei risultati di ricerca. Ormai gran parte delle ricerche avviene proprio sul motore di ricerca di Google, Chrome, infatti, si parla di oltre l’80%. Ed è proprio questo fattore a rendere il sistema particolarmente vantaggioso. Attraverso l’uso del nuovo strumento Google sarà possibile rimuovere da tutti i risultati i propri dati personali e sensibili.

L’aggiornamento Google protegge i dati personali

Attraverso una ricerca proattiva, il nuovo strumento di Google scova numeri di telefono, indirizzi email e quelli di casa e i nominativi dei suoi utenti. Se qualcosa viene trovato nella rete gli utenti in questione vengono subito avvisati e il sistema consente loro di eliminare i risultati ottenuti dalla ricerca.

C’è da tener conto del fatto che Google non rimuove le informazioni trovate da Internet, ma solo da Ricerca Google, redendo più difficile per terze parti ricercare e trovare queste informazioni. Per poter usufruire di questo strumento bisogna effettuare l’accesso al proprio account Google, andare su myactivity.google.com/results-about-you e poi selezionare la voce “Risultati da rivedere”. Una volta selezionato bisogna poi cliccare su “Inizia” e poi su “Avanti” per due volte. A questo punto si possono inserire tutte le proprie informazioni personali come nome, indirizzo e numero di telefono, e poi confermare.

A questo punto non resta che aspettare che Google inizi ad effettuare la propria ricerca e scoprire se ci sono risultati che combaciano con i dati da noi selezionati. Ci sono diverse opzioni di notifica. Gli utenti possono essere avvisati tramite notifiche push, tramite email, o in entrambi i modi. Una volta che si riceve l’avviso di Google gli utenti possono scegliere se rimuovere i risultati da Ricerca Google o lasciarli dove sono.

Per il momento lo strumento di Google non è ancora arrivato nel nostro Paese, ma è probabile che molto presto venga integrato anche in Europa.