L’operatore telefonico virtuale Noitel ha dalla sua parte un catalogo di offerte di rete mobile davvero notevole e conveniente. Queste offerte sono state molto apprezzate e perciò l’operatore virtuale ha deciso di prorogare la loro disponibilità anche per il mese di novembre. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Noitel, fantastico catalogo di offerte mobile disponibile anche a novembre

Tutti coloro che vogliono passare all’operatore telefonico virtuale Noitel potranno accedere anche per il mese di novembre ad un vasto catalogo di offerte strepitose. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore virtuale ha da poco deciso di prorogarne la loro disponibilità.

In particolare, l’operatore stupisce per le sue offerte a basso costo. Una delle più convenienti è l’offerta denominata Noitel MoreVoice Plus. Quest’ultima ha un costo di appena 4,49 euro al mese ed include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti.

Ad un costo di soli 4,99 euro al mese, gli utenti potranno attivare un’altra offerta super. Si tratta dell’offerta mobile denominata Noitel Next Step Plus. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 30 GB di traffico dati, 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Per chi vuole navigare senza problemi, c’è poi l’offerta mobile Noitel Super Jump 150. Con questa offerta, infatti, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 150 GB di traffico dati. Rimangono poi sempre inclusi nell’offerta minuti di chiamate senza limiti e 50 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 7,99 euro al mese.