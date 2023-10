Le automobili elettriche saranno il futuro della mobilità. A partire dal 2035 l’Unione Europea vieterà l’acquisto di tutti i veicoli con motori diesel e benzina e tutti i cittadini saranno costretti a ripiegare sull’elettrico.

Attualmente però l’elettrico presenta alcuni problemi di fondo come i costi eccessivi per l’acquisto dei veicoli e la scarsa rete di colonnine di ricarica presenti sul territorio italiano e non solo.

Per quanto riguarda l’Italia il Governo sta cercando di ovviare almeno all’ultimo dei problemi stanziando dei fondi necessari per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle abitazioni e nei condomini.

Bonus colonnine di ricarica, la guida per ottenerlo

Il bonus sarà disponibile per coprire l’80% della somma che è di 1500 per le case indipendenti e 8.000 euro per i condomini e potrà essere richiesto a partire dal 19 ottobre 2023 e fino al 2 novembre 2023 per tutti gli acquisti e le installazioni che sono stati effettuati nel 2022.

La domanda dovrà essere invitata tramite la piattaforma Invitalia alla quale si può accedere tramite SPID, CIE o CNS.

Tutti i documenti da presentare per i singoli privati e per i condomini sono i seguenti.

Bonus singolo:

Documento di riconoscimento e codice fiscale

Estratti conto corrente con cui sono stati effettuati i pagamenti

Copia delle fatture degli acquisti

Iban sul quale accreditare il rimborso

Condomini: