Apple ha oggi comunicato i risultati fiscali per il quarto trimestre 2023, che per la cronaca ha avuto termine esattamente il 30 settembre 2023, dimostrando numeri altalenanti. Da una parte infatti si è registrato un calo dell’1% dei ricavi, che passano da 90,15 miliardi a 89,5 miliardi, ma allo stesso tempo riesce ad incrementare l’utile trimestrale per azione, con un aumento del 13%.

Il problema più grande, dati alla mano, sembra essere il mercato cinese, nel lontano oriente, infatti, gli iPhone 15 non stanno vendendo quanto l’azienda avrebbe sperato, al momento la situazione non preoccupa particolarmente, ma nulla toglie che potrebbe diventare un grattacapo in futuro. A prescindere da ciò il fatturato di Apple è stato di 67,184 miliardi, contro i 70,958 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Apple, i dati nel dettaglio

Un segnale che mostra una piccola flessione del mercato, ed un incremento dei servizi, con il passaggio degli stessi da 19,188 a 22,314 miliardi. Gli stessi iPhone dimostrano un calo di circa 5 miliardi nell’interno anno, ed una drastica riduzione delle vendite di laptop, come i Mac, con fatturato di 7,614 miliardi (-4 miliardi rispetto al 2022) e gli iPad con fatturato di 6,443 miliardi (-700 milioni di dollari rispetto al 2022). L’unico settore che non sembra aver subito particolari scossoni è quello degli indossabili, dove il fatturato si aggira sui 9,322 miliardi (nel 2022 erano 9,650 miliardi).

I numeri parlano chiaro, a conti fatti Apple riesce ad avere un guadagno maggiore con la vendita degli accessori, quali possono essere ad esempio gli Apple Watch, rispetto a quanto riesce ad ottenere con i dispositivi più importanti, come MacBook o gli stessi iPhone, che sia un segnale che forse sono troppo costosi?.