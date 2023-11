Il Pos, detto anche terminale di pagamento, è un dispositivo elettronico che i negozi utilizzano per consentire alle persone di effettuare i pagamenti attraverso carte di credito, di debito o prepagate.

Ebbene, questa tecnologia si prepara ad adottare una funzionalità completamente nuova.

Fra non molto, infatti, i cittadini avranno la possibilità di prelevare i contanti presenti sulle loro carte proprio grazie ai Pos che utilizzano i negozi.

Insomma, non sarà più necessario recarsi ad uno sportello bancario per prelevare del contante, ma basterà recarsi presso una qualsiasi tabaccherie, edicola, farmacia o qualsiasi altro punto vendita fisico disponga di un Pos.

Nuove funzioni per i Pos, addio alle file interminabili agli sportelli bancari

L’idea di consentire alle persone di prelevare contanti grazie ai Pos dei negozi, nasce dall’intento di aiutare i cittadini di piccoli comuni o di aree più interne. In cui, talvolta, risulta essere davvero difficile riuscire a trovare uno sportello bancomat che sia non solo disponibile, ma anche funzionante.

Si tratta di un procedimento che mira anche, in un certo senso, a bilanciare la situazione attuale, che ha visto la chiusura di numerosi sportelli bancari tradizionali.

Tutto ciò rappresenterà inoltre, un vantaggio anche per gli esercenti stessi, in quanto la riduzione delle giacenze e la presenza di meno liquidità in negozio, diminuiscono anche i pericoli per la loro sicurezza. Poiché il rischio di diventare vittime di rapine sarà notevolmente ridotto.

Non sappiamo ancora quando tutto questo diventerà possibile, ma siamo sicuri che non manca ancora molto.

E voi cosa pensate di questa importante novità?