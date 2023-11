In casa Unieuro come di consueto sono scattati i classici sconti settimanali, moltissimi prodotti vengono messi in sconto e alcuni di questi sono veramente delle ottime occasioni che magari per alcuni sono decisamente da non farsi scappare, dagli smartphone fino ai prodotti elettrodomestici passando ovviamente per i computers, ovviamente il tutto in attesa degli sconti natalizi che porteranno sicuramente a delle offerte ghiotte.

Le offerte valide fino al 5 Novembre

Gli sconti in questione sono validi sono online e resteranno validi fino al 5 Novembre vediamo insieme i prodotti coinvolti e quanto conviene cogliere l’occasione.

Tra i prodotti in questione figura certamente di rilievo la occupa l’Apple Watch SE GPS Only nella configurazione con cassa da 44mm, il quale viene proposto a 279 euro piuttosto che a 349 euro, con un calo di 70 euro, quello con cassa da 40mm è invece proposto a 249 euro.

Poi abbiamo anche un elettrodomestico, l’aspirapolvere robot iRobot Roomba 698, che viene offerto a 189,99 Euro, in calo dai 319,90 Euro di listino.

Tra i vari prodotti messi in offerta abbiamo anche il Samsung Galaxy Book3 360 da 13,3 pollici con 16GB di RAM ed un processore intel core i5 a 999 euro, sceso di 700 euro rispetto al prezzo di listino standard, al quale poi dobbiamo accostare anche il Lenovo IdeaPad 3 da 16 pollici con CPU Intel i5, 16GB di RAM ed SSD da 512Gb, che dai suoi 1499 Euro di listino scende a soli 799,90 euro, per ultimo abbiamo poi il Lenovo IdeaPad Flex5, che scende da 849 auro di listino a 699 euro.

Se state cercando un prodotto tra questi, il momento giusto è arrivato.