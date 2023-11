In questo momento c’è stato un cambiamento davvero importante su Netflix, ovvero quello al primo posto nella classifica del top 10 serie TV in Italia oggi.

Dopo aver visto per una settimana intera dominare la nuova stagione di Elite, adesso lo spartito sembra essere cambiato.

Netflix, ecco le prime 6 serie TV in classifica

A suonare il ritmo è la nuova serie aggiunta di recente, ovvero Bodies. All’interno di questa miniserie gli utenti si divertiranno, con ben quattro detective, quattro linee temporali diverse e un cadavere. Bisognerà risolvere un omicidio che a quanto pare avrebbe cambiato il corso della storia.

Al secondo posto non poteva che esserci quella che è stata per tutta la settimana la prima in classifica, ovvero la nuova stagione di Elite. I liceali più perversi che abbiate mai conosciuto continueranno nel loro obiettivo di trasgredire, con il solito scontro tra le fazioni che si vengono a creare nella scuola.

Al terzo posto troverete ancora i nuovi episodi di Lupin, il ladro gentiluomo che tiene col fiato sospeso tutta la Francia. Ancora una volta tra un furto e l’altro si alterneranno episodi al limite, i quali dovranno essere risolti al meglio proprio dal celebre ladro.

Al quarto posto ecco la serie documentario La vita sul nostro pianeta. Sarà davvero interessante dare uno sguardo alla natura e al racconto del viaggio straordinario attraverso miliardi di anni che sono serviti per adattarsi e per sopravvivere sul suolo terrestre.

Al quinto posto è ancora disponibile La caduta della casa degli Usher, mentre al sesto posto c’è una new entry, ovvero Get Gotti che racconta la storia dei gangster più pericolosi di New York.