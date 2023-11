Cosa c’è in un’illusione ottica da attirare così tanto la nostra attenzione? Sarà il piacere di vincere una sfida, di sentirci intelligenti, di battere qualcun altro. Forse è proprio per questo che spesso ve ne proponiamo qualcuna, non soltanto per allenare il vostro cervello, ma per mettervi alla prova.

Immagini del genere, infatti, coinvolgono la vostra materia grigia e attivano le vostre abilità percettive. Quella di oggi potrebbe essere apparentemente molto semplice e forse lo è ma soltanto per chi possiede una super vista. La sfida ovviamente e per tutti coloro che vogliono partecipare e che vogliono dimostrare di avere una capacità di osservazione diversa dalla massa. Credete che siamo così carini e che il gioco si fermi qui? Ovviamente no. Avete soltanto 5 secondi per trovare la risposta e sappiate che vi abbiamo dato 3 secondi in più rispetto a quanto ci abbiamo messo noi. Siamo stati magnanimi.

L’illusione del cane alpino: prova a batterci

Cosa dovreste cercare esattamente? In questo paesaggio roccioso si nasconde un dolce cagnolino. Riuscite a vederlo? Per darvi un indizio, vi diciamo che non si trova in primo piano. La sua presenza, quasi fosse un esperto di body painting, diviene per l’attività cerebrale una prova di attenzione. Non fermatevi all’apparenza.

Poiché siamo continuamente bombardati da informazioni visive anche grazie ai social come Instagram, partecipare a sfide del genere ci permette di tenere attiva la nostra mente e sviluppare al contempo una consapevolezza visiva maggiore. Gli scienziati, infatti, hanno dichiarato che questo tipo di illusione è in grado di stimolare il cervello, addestrando la nostra concentrazione e migliorando la percezione del dettaglio. Il tempo limitato, invece, offre la possibilità di velocizzare la capacità dell’elaborazione delle informazioni che non ci appaiono nell’immediato.

Altra cosa positiva che piacerà a molti è che queste immagini sono perfette per smaltire un po’ dello stress quotidiano, dando spazio alla pazienza e alla calma. Riuscirete a dimostrare di avere una vista sopraffina? Batterete il nostro tempo? Preparate il cronometro e faccelo sapere. Se poi queste sfide dovessero piacervi, ricordate che molto spesso ne proponiamo di nuove, quindi vi suggeriamo di restare sintonizzati con le nostre notizie.