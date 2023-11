Realme è una delle aziende produttrici di dispositivi mobile, maggiormente in grado di garantire al consumatore finale il giusto rapporto qualità/prezzo, in questo modo è possibile mettere le mani su prodotti di livello, con sistema operativo Android, riuscendo a pagare relativamente poco.

Uno dei dispositivi che dovete acquistare, nel momento in cui doveste trovarvi in una simile situazione, è senza dubbio il Realme Narzo 50, caratterizzato dalla presenza del processore Helio G96 di MediaTek, ma sopratutto da un buon display IPS LCD da 6,6 pollici di diagonale, con 16,7 milioni di colori e refresh rate a 120Hz (per una maggiore fluidità nel suo utilizzo).

Realme, lo smartphone è davvero scontatissimo

Il prezzo di Realme Narzo 50 sta letteralmente crollando di giorno in giorno, infatti la cifra consigliata di 179 euro risulta essere ridotta ulteriormente del 13%, fino ad arrivare ad una spesa finale da parte dell’utente di soli 157,49 euro. Il modello disponibile è completamente sbrandizzato, quindi gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, ed è con garanzia di 2 anni dalla data di ricezione del prodotto stesso.

Proseguendo con le specifiche tecniche, il prodotto presenta una batteria da ben 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W, così da poterlo utilizzare per lunghi periodi senza incappare in carenza di carica, il sistema operativo è ovviamente Android, con una tripla fotocamera posteriore, capitanata dal sensore da 50 megapixel.

Non manca sicuramente all’appello lo sblocco con l’impronta digitale, approfittando del sensore incastonato sul tasto di accensione/spegnimento, mentre i 128GB di memoria interna dovrebbero essere più che sufficienti per garantire il giusto spazio su cui salvare giochi e documenti, per godere delle buone prestazioni generali del prodotto stesso.