Anche nel mese di novembre, le grandi offerte di Iliad continuano ad attirare utenti. Il provider francese si conferma leader nel campo della telefonia mobile in Italia, grazie ad una serie di ricaricabili molto vantaggiose con costi da ribasso e soglie di consumo molto più che ampie. In autunno la migliore occasione per gli utenti è ancora la Giga 150.

Iliad, la tariffa da 150 Giga con il 5G a costo zero

Gli abbonati che optano per la Giga 150 si troveranno ad avere chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e ben 150 Giga per navigare in internet. Il costo di questa ricaricabile sarà pari a soli 9,99 euro ogni mese, con la sola aggiunta da parte degli utenti di un extra una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

I clienti che decidono di attivare la Giga 150 di Iliad, inoltre, a costi e soglie di consumo da record potranno aggiungere anche un servizio di grande valore come la tecnologia 5G. In contenenza rispetto a tutti gli altri operatori in Italia, Iliad non chiede alcuna spesa aggiuntiva per la navigazione in internet con le reti di ultima generazione.

Il 5G a costo zero oltre a rappresentare una certezza per il presente è anche una sicurezza per il futuro. Iliad infatti è al lavoro per investire sempre più risorse nel 5G e per migliorare le infrastrutture utili a raggiungere la copertura delle reti sul suolo nazionale. La copertura totale del territorio con le sue reti 5G dovrebbe essere realtà già entro la fine dell’anno o l’inizio del prossimo 2024.