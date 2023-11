Si torna a parlare di Xiaomi, in particolare di un nuovo smartphone del sotto brand Poco. Il noto produttore tech sta infatti progettando l’arrivo di un nuovo smartphone, ovvero il nuovo Poco C65. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, il suo debutto sul mercato è pressoché imminente.

Poco C65, il nuovo smartphone sarà annunciato il 5 novembre

A quanto pare il produttore tech Xiaomi è ormai pronto ad annunciare un nuovo smartphone sotto il marchio Poco. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Poco C65. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha pubblicato alcune immagini teaser.

Stando a queste ultime, il nuovo device dell’azienda sarà annunciato ufficialmente sul mercato durante un evento che si terrà il prossimo 5 novembre. Le immagini appena pubblicate ci hanno inoltre rivelato l’aspetto estetico di questo device. Come da tradizione di Poco, possiamo notare come il nuovo Poco C65 sarà disponibile in diverse colorazioni sgargianti ed originali.

Lo smartphone sarà inoltre alimentato da un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Helio G85. Come tagli di memoria, invece, avremo 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno. Sul retro, poi, lo smartphone avrà due zone circolari in cui troveranno posto un sensore fotografico da 50 MP e due ulteriori sensori. Sul fronte, invece, troveremo sicuramente un ampio display con una frequenza di aggiornamento molto elevata pari ad almeno 90Hz.

L’azienda ha inoltre rivelato quale sarà il prezzo di vendita. Poco C65 sarà venduto ad un prezzo di 109$ con 6/128 GB e ad un prezzo di 129$ con 8/256 GB.