Lenovo Yoga Pro 9i è il laptop da consigliare ad occhi chiusi agli utenti interessati ad un prodotto che sia bello esteticamente, robusto ed affidabile, ma allo stesso tempo assolutamente in grado di soddisfare le esigenti richieste di un content creator, alla ricerca di un notebook potente con display touchscreen. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

L’eleganza regna da padrona, infatti il dispositivo ha una scocca in alluminio che lo appesantisce leggermente, raggiungendo circa 2,06 kg, ma allo stesso tempo riesce a ridurne lo spessore, non superano i 17,9 millimetri. I materiali utilizzati lanciano un salvagente all’ambiente, con il 50% della plastica e dell’alluminio utilizzati riciclati post-consumo. Dimensionalmente raggiunge comunque 362,44 x 244,82 millimetri, con un meccanismo di apertura sufficientemente stabile ed affidabile, sebbene abbiamo udito qualche scricchiolio in più del previsto; nonostante ciò il laptop appare resistente, bellissimo da vedere, e difficile da sporcare data la finitura opaca.

Sul frame trova posto una buonissima connettività fisica, caratterizzata dalla presenza di due porte USB-A 3.2, uno slot per la SD, un jack da 3,5 millimetri combo per microfono e altoparlante, una Thunderbolt 4 ed una uscita HDMI per il collegamento di un monitor esterno con risoluzione massima in 4K.

Hardware e Specifiche

Inutile dire che l’elemento distintivo del Lenovo Yoga Pro 9i è il display, un bellissimo pannello da 16 pollici di diagonale, un mini LED con refresh rate a 165Hz, risoluzione 3.2K (3200 x 2000 pixel), compatibile con Dolby Vision e DisplayHDR 1000, completamente touchscreen. La luminosità massima è di 1200 nit, il rivestimento lucido lo rende ancora più elegante con una buona leggibilità in ogni condizione di luce; supporta al 100% le gamme DCI-P3 a Adobe RGB, per una maggiore precisione nei colori, per finire con un rivestimento anti-oleofobico di buona qualità.

Il SoC è il top di gamma assoluto, sebbene sul mercato si trovino versioni differenti, parliamo dell’Intel Core i9 di tredicesima generazione (modello i9-13900H), accoppiato con 64GB di RAM LPDDR5x a 6400MHz e 1TB di memoria interna montata su un SSD M.2 PCie Gen 4. La scheda grafica è dedicata, la più potente in circolazione per i laptop, la Geforce RTX 4070 di Nvidia, con 8GB di GDDR6 dedicati. Prestazioni incredibili con temperature gestite alla perfezione, infatti la CPU non ha mai superato i 70 gradi, permettendo così facilmente l’utilizzo anche poggiato sulle game; inutile dire che sia un laptop da utilizzare per il gaming, ma anche semplicemente per montare video e similari, con ventole non troppo rumorose o fastidiose in fase di utilizzo.

Il tutto viene controbilanciato da una autonomia non particolarmente importante, il prodotto ha una batteria da 75 Wh (e alimentatore da 170W e peso di 400 grammi), capacità ridotta che porta ad un utilizzo di circa 6 ore per lo standard modello lavorativo a cui potrebbe venire sottoposto. Nel momento in cui si dovesse iniziare a giocare, o si spingesse la CPU più in là con l’editing, è chiaro che l’autonomia calerà drasticamente, fino anche a poco più di un’ora.

Il comparto audio è rappresentato da speaker fisici con supporto al dolby atmos, dalla buonissima resa complessiva, con volume massimo più che soddisfacente per ambienti abbastanza grandi, ma allo stesso tempo capace di fornire una grande ampiezza di banda sulla quale emettere il suono. Ciò che non offrono è la sensazione di audio spaziale, ma questo può essere mitigato con l’utilizzo di cuffie apposite. La webcam, posta sopra il display, è da 5 megapixel con registrazione video in 1440p, un gradino superiore alle solite classiche in FullHD, diventando a tutti gli effetti una delle migliori del settore.

Tastiera e Touchpad

La tastiera di Lenovo Yoga Pro 9i è caratterizzata dalla presenza di tasti ad isola ben separati e distanziati tra loro, ideali per gli utenti con mani grandi e piccole, con una corsa di circa 1,5 millimetri, ed una leggerissima curvatura presente nella parte inferiore. La digitazione è fluida e senza particolari difficoltà, anche per lunghe sessioni di scrittura; la scelta di inserire una finitura oleofobica è vincente, poiché la copertura gommata attira lo sporco, in questo caso in minor quantità rispetto ad altri dispositivi.

Sulla parte destra trova posto il tastierino numerico con dimensioni ridotte rispetto al normale, ma sapientemente organizzato su quattro colonne di facile digitazione da parte dell’utente. Non manca nemmeno la retroilluminazione, con LED singolo bianco, gestita perfettamente dal sistema in modo automatico; in altre parole verrà attivata solamente alla bisogna, come anche nella sua intensità.

Il touchpad è posto esattamente al centro della scocca, ha dimensioni superiori al normale, raggiungendo 15 x 9,5 centimetri, ed è perfettamente a filo della stessa. Supporta numerose gestures che facilitano le operazioni più classiche, come lo spostamento tra le finestre aperte, la regolazione del volume, la riduzione della luminosità dello schermo e simili, tutte gestite senza difficoltà e con una buona reattività generale.

Lenovo Yoga Pro 9i – conclusioni

In conclusione Lenovo Yoga Pro 9i è il laptop che dovete acquistare subito se siete alla ricerca di un prodotto assolutamente elegante, realizzato con materiali di qualità superiore al normale, che sappia concentrare al proprio interno tre caratteristiche fondamentali: potenza (dettata dalla GeForce RTX 4070 e dall’Intel Core i9), eleganza (proprio dal design e dai materiali), praticità (con display touchscreen e tastiera fortemente ergonomica) e qualità (nella resa visiva).

Il prezzo è allineato con la qualità del prodotto, infatti parte da 1799 euro, fino a superare i 2000 euro per la versione che abbiamo provato in queste settimane.