Sony, La multinazionale giapponese fondata nel 1946 con sede a Minato, si prepara a lanciare la nuova versione Slim della PS5.

Già solo qualche giorno dopo la sua presentazione ufficiale sul mercato, un utente aveva messo alcune foto su Internet.

Foto che poi è stato costretto ad eliminare.

Tuttavia, le immagini postate sono state comunque visualizzate da un gran numero di utenti che hanno potuto già constatare le prime differenze tra la versione Slim della PS5 e quella standard.

Ciò che salta subito all’occhio ovviamente, sono le ridotte dimensioni della console, che risulta essere più piccola di circa il 30%, essa infatti ha, rispetto alla standard, un peso inferiore del 18 %.

PS5 Slim: Cosa cambia rispetto alla Standard

La nuova PS5 Slim ha uno stile molto più sottile ed elegante ed è dotata di un disco rimovibile.

Essa presenta alcune differenze rispetto alla console originale. Come già detto, è più piccola e più corta. Nel lato posteriore, tuttavia, il numero di porte USB non è affatto cambiato.

Abbiamo infatti:

Una porta HDMI ;

; Due porte USB ;

; un Connettore di alimentazione e una porta Ethernet.

La PS5 Slim farà il suo debutto nei mercati di tutto il mondo il 10 Novembre 2023, al prezzo di 549.9 euro, per la versione con unità disco Blu Ray Ultra HD e di 449.99 euro, per la versione senza disco.

Disponibile in 4 colorazioni differenti, quali: Deep Earth, Volcanic Red, Cobalt Blue, e Sterling Silver.

Per tutti gli interessati, è già possibile vedere tutte le immagini dettagliate della suddetta console formato Slim, disponibili gratuitamente su Internet.