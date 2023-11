Dopo il 5G arriva il 6G, che darà inizio ufficialmente ad una nuova era per la tecnologia mondiale. Si tratta, a tutti gli effetti, di una rivoluzione per una moltitudine di settori, come quello delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell’economia in generale.

Insomma, gli esperti sono piuttosto certi nell’affermare che il 6G, insieme alla recente e sempre più frequente applicazione dell’intelligenza artificiale, rivoluzionerà completamente le nostre vite. Si parla infatti, di un cambiamento di prospettiva radicale, paragonabile alla rivoluzione copernicana in astronomia.

La tecnologia del 6G: Ecco come funzionerà

Alla base del 6G vi sono l’utilizzo delle onde Terahertz, ovvero di frequenze comprese tra tra 0,3 e 3 Thz.

Esse sono in grado di trasportare un’enorme quantità di dati, molto maggiore del 5G, e senza perdita di potenza durante il processo di trasmissione tra le antenne.

Attualmente, sono numerosi gli esperimenti in corso per testare questa nuova tecnologia.

Tra cui, per citarne almeno uno, vi è LG Electronics, che in collaborazione con Fraunhofer-Gesellschaft e il Berlin Institute of Technology, sta conducendo alcuni test volti a sperimentare l’invio e la ricezione wireless di dati su frequenze Terahertz, su una distanza maggiore di 100 metri.

In conclusione

Insomma, le aspettative a riguardo sono davvero molto alte e sinceramente hanno piena ragione di esserlo.

Il 6G, insieme all’integrazione dell’intelligenza artificiale, aprirà le porte di accesso ad un futuro completamente nuovo. Un futuro fatto di chirurgia remota, città intelligenti, una migliore navigazione satellitare, nuove applicazioni per la realtà virtuale e molto altro ancora. Un qualcosa che probabilmente non possiamo ancora nemmeno immaginare.