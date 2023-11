Se state pensando di acquistare una nuova televisione e non sapete minimamente che modello scegliere, vi diamo un consiglio noi!.

In questi giorni trovate, sulla piattaforma Amazon, un Samsung TV Crystal UHD 4K da 50 pollici ad un prezzo molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung TV da 50 pollici in super offerta su Amazon

Acquistare un televisore di qualità non è sicuramente una scelta facile, esistono moltissimi modelli di moltissime marche e non sempre riusciamo a fare la scelta giusta. La piattaforma Amazon, come anticipato anche precedentemente, propone un televisore Samsung con processore Crystal UHD 4K da 50 pollici in super offerta.

Sicuramente un televisore 4K vi permetterà di avere delle immagini chiare e nitide, che nulla hanno a che vedere con la risoluzione Full HD. Anche le scene buie e luminose saranno più nitide grazie all’HDR. Il televisore dispone anche di Motion Xcelerator che porta la vostra esperienza di gioco ad un altro livello.

L’audio è dinamico e segue l’azione grazie ad OTS Lite. Il televisore Samsung The Frame è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di decoder TV. Seguendo questo link lo potrete acquistare al prezzo di 339 euro invece di 469.99 euro.