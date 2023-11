Google è attualmente il motore di ricerca più utilizzato in tutto il mondo, milioni di utenti in tutto il mondo infatti ogni giorno eseguono centinaia di ricerche per trovare ciò che desiderano, alle volte anche informazioni su altre persone, ed ecco dunque che il fattore privacy diventa senza dubbio importante nonché vitale per Google.

Ovviamente man mano che si scava in profondità sfruttando la potenza di Google, più diventa facile riuscire a reperire nome, cognome, e-mail o vecchie foto imbarazzanti lasciate online su vecchi profili dimenticati, cosa che spesso a molti non piace e che magari nessuno vorrebbe vedere in circolazione, ed ecco che Google ha deciso di piazzare il colpo con un nuovo strumento che consente di rintracciare le informazioni personali sul web e di rimuoverle dai risultati della ricerca, a cui va aggiunta anche la possibilità di ricevere una notifica nel caso qualche info venga pubblicata.

Risultati su di te

La funzionalità si chiama per l’appunto “Risultati su di te“, essa consente agli utenti di vedere quando e dove vengono inserite nel motore di ricerca le info su se stessi, permettendo di rimuoverle però non dal web, bensì dai risultati della ricerca Google, in tal modo risulteranno più difficili da trovare poichè non apparirà la normale corrispondenza trovata da Google con quanto inserito nei siti web dove presenti.

In Italia ancora il servizio non è attivo, cercando di accedere alla pagine infatti si riceve il messaggio “Questo strumento non è ancora supportato nella tua regione”, ciò non toglie che sicuramente nel tempo arriverà anche qui.