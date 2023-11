DAZN ha lanciato SCONTI ASSURDI con le nuove prepagate

Tutto sembra essere ormai ben delineato per il prossimo quinquennio del campionato di calcio italiano. La stessa cosa è avvenuta anche per le competizioni minori, ovvero Coppa Italia e Supercoppa italiana. In quest’ultimo caso, Mediaset ha primeggiato su tutte le altre, mentre per quanto riguarda la Serie A non c’è stato gioco: Sky e DAZN si sono prese di nuovo tutto, con la seconda che avrà la solita esclusiva.

Proprio DAZN infatti avrà 7 partite in esclusiva, mentre le altre 3 le condividerà con Sky. Molti utenti ritengono ancora oggi di avere grande confusione in merito al da farsi. Diverse persone infatti non sanno che abbonamento sottoscrivere e soprattutto come fare a sostenere determinati costi per seguire la propria squadra del cuore.

In molti non erano ancora venuti a conoscenza della grande novità che DAZN ha lanciato per sottoscrivere una abbonamento. Ora sarà infatti possibile scegliere le carte prepagate disponibili sul nuovo e-commerce che il colosso ha pubblicato sul web. Potrete sia sceglierla per voi stessi che per regalarla ad un’altra persona, proprio come si faceva in passato. Saranno infatti diversi i punti vendita dove trovare le prepagate di DAZN.

DAZN propone le nuove carte prepagate direttamente sul suo e-commerce, ecco i dettagli

Attualmente sono disponibili alcuni abbonamenti, come quello trimestrale che consente a tutti di portare a casa l’abbonamento con carta prepagata a 99,90 € in una soluzione unica. Gli utenti potranno risparmiare 20 €.

C’è anche l’abbonamento standard che ha il solito costo, ovvero quello di 39,99 € al mese. La scelta quindi sta a voi: prendete ciò che vi occorre per seguire la vostra squadra.