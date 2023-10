Di tanto in tanto Lidl, la catena di supermercati di origine tedesca, mette in promozione prodotti di grande utilità e convenienza economica, che nel giro di qualche giorno vanno letteralmente a ruba.

A tal proposito, vi presentiamo una delle offerte migliori e più convenienti di questi ultimi mesi.

Stiamo parlando del Monsieur Cuisine Connect, un robot da cucina multifunzionale che rivoluzionerà completamente il modo in cui preparare i vostri piatti.

Insomma, l’aiuto in cucina di cui non pensavate di aver bisogno!

Il Monsieur Cuisine Connect di Lidl, ecco perché acquistarlo

Il Monsieur Cuisine Connect di Lidl è un robottino da cucina che vi consentirà di sperimentare e mettere alla prova le vostre doti culinarie. Consegnato direttamente a casa vostra in soli 5 giorni, si tratta di un elettrodomestico davvero molto semplice da utilizzare.

Esso presenta:

Un pannello di controllo con schermo touchscreen a colori da 7 pollici ;

a colori da ; Potenza massima di 1100 W ;

; 10 modalità di velocità e la funzione Turbo ;

di velocità e la funzione ; Temperatura regolabile dai 37° ai 130°C.

Nella confezione oltre al Monsieur Cuisine Connect troverete:

Una Ciotola in acciaio inossidabile con una capacità totale di 4.5L e un volume massimo di riempimento di 3L;

con una capacità totale di e un volume massimo di riempimento di Un set per la cottura a vapore;

Un coltello;

Un frullatore;

Una spatola;

Bilancia da cucina integrata;

Bicchiere graduato con coperchio, utile per dosare con precisione la quantità di tutti gli ingredienti necessari per la preparazione di un piatto.

Insomma il Monsieur Cuisine Connect è l’assistente culinario robotico che tutti dovrebbero avere. Anche se siete principianti o esperti in cucina, potete sbizzarrirvi ed inventare piatti gustosi e sorprendenti !