Per caso in questi ultimi giorni il sistema del vostro smartphone vi ha segnalato l’app Google come un trojan ? State tranquilli, se dovesse essere successo non siete stati infettati da nessun trojan o malware per Android, si tratta di un errore che sembra derivare dall’app Optimizer a bordo di alcuni dispositivi a marchio Huawei, HONOR e Vivo, nulla di irreparabile anzi, c’è qualcosa che potete fare per risolvere il tutto agevolmente.

Numerose segnalazioni

In questi ultimi giorni sono arrivate tantissime segnalazioni che hanno appunto messo luce su questa anomala notifica che appunto accusava l’app Google di essere un trojan, nel dettaglio gli smartphone coinvolti appartenevano a marci quali Huawei, HONOR e Vivo: nel dettaglio la scansione antivirus dell’app Gestione di sistema ha iniziato a segnalare Google come TrojanSMS, invitando l’utente a rimuovere immediatamente l’applicazione.

Prima che andiate in panico e procediate a disinstallazioni o reset a dati di fabbrica, sappiate che si tratta di un errore banale che potete risolvere rapidamente con le vostre mani, partiamo dal presupposto che non ci sono problemi di sicurezza con l’app Google la quale non è un trojan, si tratta banalmente di un falso positivo da parte dell’app Optimizer, sopraggiunto con uno dei recenti aggiornamenti dell’app Google.

Per risolvere il problema vi basterà andare nell’elenco delle app di sistema, cercare Gestione Sistema e cancellare i dati per poi riavviare il telefono, sembrerebbe infatti che così la problematica svanisca da se senza causare ulteriori fastidi, ovviamente il tutto in attesa di un aggiornamento che risolva questa strana segnalazione.