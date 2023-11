CLAMOROSO Amazon, arriva il Black Friday: date e modalità

Amazon ha annunciato ufficialmente l’arrivo del Black Friday il prossimo 24 novembre. In realtà ci saranno più giorni dedicati alle offerte.

Ci sono tanti utenti che purtroppo non hanno il tempo necessario per aprire Amazon e capire quali sono i migliori prodotti in sconto. Proprio per questa ragione abbiamo deciso di svelarvi una grande opportunità, ovvero quella che garantisce a tutti la possibilità di avere sul proprio smartphone tutte le offerte in esclusiva. Si tratta dei nostri tre canali Telegram ufficiali che ogni giorno al loro interno proporranno tutti i migliori affari da prendere al volo. Per entrare al loro interno ecco i tre link diretti:

Quando arriverà la Black Friday Week 2023? Ecco tutte le date

Stando a quanto riportato il colosso americano si occuperà di proporre le sue migliori offerte proprio già dai giorni che precederanno l’evento vero e proprio. Il Black Friday 2023 cadrà di 24 novembre quest’anno, ma si protrarrà fino al 27 novembre con il solito Cyber Monday.

Gli utenti però avranno a disposizione addirittura 10 giorni, siccome arriveranno una serie di sconti già a partire dal 17 novembre prossimo. Esatto, avete capito proprio bene: ci saranno sconti Black Friday dal 17 al 27 novembre. Sul sito ufficiale di Amazon è già attiva la pagina con tutte le informazioni, ma di sconti ovviamente ancora non ce ne sono.

Molto probabilmente i primi dispositivi che arriveranno in offerta saranno quelli della linea Echo insieme ai Fire Stick. Almeno per il momento non si sa quali saranno gli altri brand esterni che verranno presi in considerazione da Amazon, ma molto probabilmente ce ne saranno diversi come sempre e con qualche sorpresa.