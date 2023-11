I giorni che seguono Halloween continueranno ad essere estremamente vantaggiosi per tutti coloro che sceglieranno TIM come operatore di riferimento per la telefonia mobile. Il gestore italiano non vuole certamente lasciare il passo a Iliad, WindTre e Vodafone e garantisce ai suoi clienti delle offerte molto vantaggiose con costi da ribasso.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

Nella stagione autunnale, una delle tariffe più interessanti per i clienti del provider nazionale è certamente la TIM Wonder. La TIM Wonder si presenta per tutti i possibili utenti attraverso una duplice versione.

Il primo pacchetto previsto dall’operatore assicura agli abbonati chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e ben 100 Giga per navigare in internet anche attraverso il 5G. Il costo sarà di grande vantaggio con una spesa pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda versione della TIM Wonder è altrettanto vantaggiosa nel rapporto tra costi e soglie di consumo. Al prezzo mensile di 7,99 euro gli utenti potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 70 Giga per navigare in internet sempre con il 5G incluso.

Coloro che sono interessati a sottoscrivere una di queste due tariffe dovranno aggiungere esclusivamente una quota una tantum dal valore di 10 euro per ricevere la SIM. Al tempo stesso, gli utenti dovranno effettuare necessariamente la portabilità della rete da Vodafone, Iliad e WindTre. L’attesa per l’avvenuta portabilità sarà sempre pari ad un massimo di 3 giorni lavorativi.