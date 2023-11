Torniamo a parlare ancora una volta del prossimo smartphone di fascia media del noto produttore tech Samsung. Ci riferiamo al prossimo Samsung Galaxy A15 5G. In particolare, il leaker Paras Guglani ha rivelato sul social network X quasi tutta la scheda tecnica di questo dispositivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy A15 5G, rivelata in queste ore la scheda tecnica del device

Nel corso delle ultime ore il leaker Paras Guglani ha rivelato la presunta scheda tecnica del prossimo mid-range Samsung Galaxy A15 5G. In particolare, secondo quanto rivelato dal leaker, a bordo sarà presente uno dei processori di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 6100+. Ad accompagnarlo, sembra che ci saranno tagli di memoria con 4 o 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD fino ad 1 TB.

Samsung Galaxy A15 5G 6.5” FHD+ display 90hz

50 MP triple rear camera with 10x zoom, 5MP, 2MP

Up to 128 GB internal storag expandable to 1 TB

13 MP front camera

Side Fingerprint sensor

5,000 mAh / 25W

MT6835 / DM6100+

Android 13

4GB/6GB

Stando al leaker, lo smartphone presenterà poi sul fronte un display da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Dalle immagini renders pubblicate nelle scorse settimane, è possibile notare come ci sarà un Infinity-U Display, quindi con un notch a goccia centrale. Per il momento non sappiamo di che tipo di tecnologia sarà fatto il pannello, se LCD o un OLED.

Nel notch sarà comunque presente una selfie camera da 13 MP. È stato inoltre rivelato il comparto fotografico, che dovrebbe includere tre fotocamere di cui un sensore principale da 50 MP con zoom fino a 10x, un sensore da 5 MP e un sensore da 2 MP. Il sistema operativo sarà Android 13, mentre la batteria avrà una capienza di 5000 mah.