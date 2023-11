DAZN, la piattaforma di streaming sportivo, ha lanciato una nuova promozione per i nuovi utenti che accenderanno gli abbonamenti di DAZN Standard o Plus. Questa offerta speciale permette di avere gratuitamente ben di 3 mesi di Infinity+ che include anche la visione delle partite della UEFA Champions League della stagione 2023/2024!

La promozione è valida per i nuovi abbonati e per coloro che riattiveranno il proprio Piano Standard o anche Plus a partire dal 25 Ottobre fino all’8 Novembre di quest’anno andando sito web ufficiale. È chiaro che il piano Start è escluso dall’iniziativa. Come fare ad accedervi? Vediamo.