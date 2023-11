CoopVoce, la promo EVO 200 è agli sgoccioli: offre 200 GIGA al mese

Questo sembra essere un periodo cruciale per CoopVoce, provider virtuale che vuole imporre ancora una volta il suo ritmo a suon di offerte. È disponibile attualmente sul sito ufficiale una proposta straordinaria, quella che tutti hanno valutato probabilmente in quest’ultimo mese.

Si tratta della EVO 200, soluzione che è in scadenza. Ricordiamo infatti a tutti gli utenti che dal prossimo 8 novembre non sarà più possibile sottoscriverla.

CoopVoce, la EVO 200 è la regina del mercato telefonico mobile con 7,90 € al mese

Tutti gli utenti che hanno volontà di cambiare gestore possono fare riferimento ai provider virtuali in Italia. Ce ne sono davvero tanti con CoopVoce che riesce sicuramente a tenerli tutti a bada con le sue promo.

Attualmente sul sito ufficiale del gestore c’è una soluzione straordinaria sotto ogni punto di vista, sia valutando il prezzo di vendita che i contenuti al suo interno. La EVO 200, promo storica per via del prezzo di 7,90 € al mese che dura per sempre, è ancora disponibile ma lo sarà per poco.

Dal prossimo 8 novembre sarà infatti scaduta e non potrà più essere sottoscritta. Gli utenti che amano avere tutto, potranno farlo anche questa volta con minuti minuti senza limiti verso qualsiasi provider sia fisso che mobile, 1000 messaggi verso tutti e ben 200 giga in 4G per navigare. Come detto, il prezzo è di 7,90 € al mese e durerà per sempre per chiunque riuscirà a sottoscrivere in tempo l’offerta mobile.

Solo per la prima volta gli utenti dovranno sostenere un costo totale, compresa la prima mensilità, di 17,90 €. 10 € sono infatti da attribuire al costo di attivazione, con la spedizione della Sim che è invece gratuita.