In occasione della terribile guerra in Ucraina, iliad, l’operatore telefonico francese che, di recente, ha raggiunto una crescita esponenziale in tutta Italia, ha lanciato una promo di solidarietà verso tutti coloro che sono stati colpiti dalla guerra.

In particolare, la promo in questione prevede una riduzione dei costi tariffari mensili per tutte le chiamate di rete mobile e fissa che partono dall’Italia verso l’Ucraina.

Non è la prima volta che Iliad decide di accedere a questa iniziativa di solidarietà. Tuttavia, nel corso del tempo, hanno subito delle variazioni per quanto riguarda la fruibilità dei servizi offerti.

Iliad per l’Ucraina: Tutte le iniziative di solidarietà fino ad oggi

Come detto, quindi, Iliad è uno dei primi operatori telefonici ad aver aderito ad un programma di solidarietà per tutte le persone coinvolte nella guerra in Ucraina. Già a partire dal 1° Marzo 2022, Iliad aveva completamente azzerato il costo delle chiamate e degli sms verso i paesi colpiti dalla guerra. Tale iniziativa è stata modificata il 30 Aprile 2022, con la possibilità di usufruire di 1000 minuti gratuiti di chiamate dall’Italia verso l’Ucraina. Diventati poi 60 minuti gratuiti il 1°Novembre 2022.

Tuttavia, l’iniziativa ha subito ancora un ulteriore variazione. Infatti, attualmente, non si parla più della disponibilità di minuti gratuiti, ma di una riduzione dei prezzi tariffari mensili. Essa sarà attiva fino al 31 Dicembre 2023, salvo eventuali modifiche.

Per tutti coloro che sono interessati ad ottenere informazioni più dettagliate a riguardo, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’operatore Iliad. Su cui è possibile accedere a una brochure di tutti i piani tariffari offerti.