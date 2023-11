Ciò significa che gli utenti possono scegliere il piano tariffario più adatto alle vostre esigenze , in base alla propria attività e al proprio stile di vita, senza dover pagare costi aggiuntivi per la sostituzione della SIM card. Essa è in poche parole una SIM virtuale che viene integrata direttamente nel dispositivo , senza bisogno di alcuna scheda fisica. Inoltre, è anche compatibile con una vasta gamma di dispositivi , tra cui smartphone, smartwatch, tablet e computer portatili.

E-SIM per visitare il mondo

E-sim è una tecnologia innovativa che consente ai viaggiatori di avere una connessione Internet veloce e affidabile ovunque si trovino, senza dover cambiare la propria carta SIM. Consente anche di evitare le tariffe di roaming internazionale e che preferiscono invece utilizzare una rete locale. Possono anche essere usate per accedere a servizi di streaming di musica e video , social media e applicazioni di messaggistica in perfetto funzionamento, senza alcuna interruzione o ritardo.

Esiste un particolare servizio chiamato Bitrefill che consente di acquistare differenti e-SIM in base a dove sia la destinazione del proprio viaggio . Esse possono essere riferenti ad alcuni stati come l’Armenia, la Bolivia, il Canada, il Brasile, la Colombia e tantissime altre zone specifiche del mondo.

Se avete intenzione di visitare l’Europa on the road potreste approfittare dell’opzione regionale che include anche altri continenti come Africa o Asia. Il mondo è la vostra casa? Allora dovreste scegliere l’opzione GLOBAL. Ogni e-SIM include vantaggi specifici, oltre ad avere un costo differente. Nel caso foste interessati vi basterà andare sul sito Bitrefil e leggere l’elenco completo con tutti i dettagli indispensabili. Intanto sempre più operatori si stanno adeguando alla tecnologia di nuova generazione. Se state pensando di cambiare abbonamento dovreste proprio informarvi per bene.