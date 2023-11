Kena 5,99 100GB, ad Halloween nel pentolone magico c'è una promo mostruosa

Kena, il secondo brand di TIM, ha esteso la disponibilità della sua offerta Kena 5,99 100GB Promo Top, inizialmente lanciata il 10 agosto 2023. Originariamente prevista per durare solo due settimane, l’offerta è stata prorogata più volte, e ora è stata estesa fino al 21 novembre 2023. Questa estensione è stata annunciata con un nuovo banner a tema Halloween sul sito ufficiale dell’operatore, mostrando il Guerriero Kena in abiti da strega.

Kena 5,99 100GB: tutti i dettagli sulla promozione

L’offerta, che costa 5,99 euro al mese, include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 100 GB di dati in 4G. È disponibile solo per i clienti che provengono da specifici operatori, tra cui Iliad, Fastweb e PosteMobile. L’offerta può essere attivata sia online che nei negozi fisici di Kena.

Per quanto riguarda i costi iniziali, è richiesto un pagamento di 10 euro, che copre il primo mese di servizio e lascia un credito residuo di 4,01 euro. Non ci sono costi di attivazione, e la SIM viene consegnata gratuitamente a casa per chi sceglie di attivare l’offerta online. Un ulteriore vantaggio è offerto ai clienti che attivano il servizio di Ricarica Automatica. Fino al 24 gennaio 2024, questi clienti possono beneficiare di un’opzione aggiuntiva gratuita che offre 50 GB di dati extra al mese, portando il totale a 150 GB.

In termini di servizi aggiuntivi, l’offerta include l’accesso gratuito alla segreteria telefonica e ai servizi SMS di reperibilità. Tuttavia, l’attivazione di uno di questi servizi esclude la possibilità di utilizzare l’altro. È importante notare che, a partire dal 25 gennaio 2023, Kena ha rimosso la dicitura “per sempre” dalle sue nuove offerte, lasciando la porta aperta a future modifiche tariffarie.

Se un cliente non è in grado di pagare a causa di credito insufficiente, l’offerta viene sospesa e il cliente passa al Piano Base Kena, con tariffe standard per chiamate, SMS e dati. Inoltre, i minuti inclusi nelle offerte sono tariffati a secondi effettivi di conversazione, e il traffico dati è tariffato a scatti di 1 KB. Per quanto riguarda il roaming nell’Unione Europea, le condizioni nazionali si applicano ai minuti e agli SMS, mentre c’è un limite di 6 GB di dati al mese. Se questo limite viene superato, viene applicato un sovrapprezzo.

Infine, i clienti Kena beneficiano della rete TIM in 2G e 4G LTE, con una velocità massima di 30 Mbps in download e upload. Tuttavia, alcune offerte prevedono una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Con la dismissione della rete 3G di TIM, il servizio VoLTE è stato progressivamente abilitato sulle SIM Kena.