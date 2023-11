Con soli 6,90 euro, puoi attivare la promo CoopVoce Evo 100 ideata per la line mobile. Con essa si accederanno a chiamate senza limiti per poter telefonare i numeri mobili o fissi in tutto il raggio nazionale. Si avranno anche 1000 messaggi e 100 GB per navigare online, stare tutto il tempo che vorrai sui social, ad una velocità 4G grazie all’appoggio sulla rete TIM.