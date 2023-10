La battaglia che vede da un lato Telegram e dall’altro WhatsApp è sempre più intensa. Le due piattaforme per la messaggistica istantanea si confrontano con costanza nelle ultime settimane, con Telegram che, attraverso una serie di aggiornamenti, sta provando quello che sarebbe un clamoroso sorpasso sul servizio di casa Meta.

Telegram, contro WhatsApp in campo questa novità social

La chiave di volta per Telegram potrebbero essere le novità in rampa di lancio nel corso di queste settimane. C’è un upgrade che, in particolare, sta attirando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori: quello delle Storie.

Proprio come già possibile per gli utenti di WhatsApp, ora anche tutti coloro che sono iscritti su Telegram hanno la possibilità di condividere foto istantanee con i contatti della loro rubrica. Oltre alle foto, inoltre, gli utenti hanno anche la possibilità di postare sulla chat blu anche video di breve durata.

Le Storie su Telegram saranno visibili da tutti i propri contatti della rubrica, contatti che avranno poi modo commentare i post ed i contenuti anche per far partire delle vere e proprie conversazioni. Questo upgrade delle Storie su Telegram è presente già su iPhone di ultima generazione e su smartphone Android. Gli utenti potranno usare le Storie per i profili privati, ma non ancora per i canali e gruppi.

Inutile dire che tale aggiornamento è ritenuto strategico dagli sviluppatori, non solo per allineare la piattaforma a WhatsApp, ma anche per allineare la chat blu ai principali social per termini di popolarità: Facebook e Instagram in primis.