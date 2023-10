Apple iMac, ufficiale il modello da 24 pollici con chip M3

Apple espande la propria line-up di Apple iMac, proponendo un modello con chip M3, che offre prestazioni 2 volte più veloci della precedente generazione, diventando a mani basse il miglior all-in-one al mondo con display retina 4,5K da 24 pollici e dal design sottilissimo.

Un enorme passo in avanti per tutti coloro che decideranno di completare l’upgrade, infatti gli utenti che lo acquisteranno abbandonando il proprio iMac con processore Intel, le performance saranno aumentate di ben 2,5 volte (per la variante da 27 pollici) e 4 volte per quella da 21,5 pollici. Il display, come anticipato, è un Retina da 4,5K con 11,3 milioni di pixel e un miliardo di colori (luminosità massima di 500 nit), capace di offrire la perfetta integrazione con iPhone, il sistema operativo macOS Sonoma, una videocamera con registrazione in FullHD, altoparlanti dal volume elevato e dettagli precisi, ma sopratutto chip M3.

Apple iMac da 24 pollici, il chip M3 fa la differenza

Come vi abbiamo raccontato per i nuovi MacBook, anche per gli iMac ciò che farà la differenza è proprio il chip M3, un octa-core a 2 nanometri con a fianco la GPU fino a 10-core ed il supporto ad una RAM che può raggiungere anche i 24GB. Il tutto porta ad una velocità incredibile: 30% più veloce Safari, caricamento dei giochi il 50% più rapido, velocità raddoppiata per il rendering con Final Cut Pro o Adobe Premiere Pro.

Le altre specifiche tecniche parlano di supporto al WiFi 6E dual band, bluetooth 5.3, ben quattro porte USB-C, due Thunderbolt, supporto per la connessione di un monitor in 6K e porte gigabit ethernet. Il design è allo stesso tempo iconico, grazie alle 7 colorazioni disponibili, ed uno spessore di soli 11,5 millimetri. Non manca l’attenzione all’ambiente, con tutte le scelte di Apple che replicano nel caso dei MacBook Pro (e di cui consigliamo la lettura dell’articolo), i migliori notebook in circolazione in termini di rapporto qualità/prezzo, caratterizzati anche da un design completamente rivisto, in particolare la colorazione nero siderale, un qualcosa di praticamente mai visto nell’ambito e nel mercato dei notebook dell’azienda di Cupertino.

iMac da 24 pollici con chip M3 è ordinabile da oggi, con consegne dal 7 novembre, ad un prezzo di listino di partenza di 1629 euro, per la versione con 8GB di RAM e 256GB di SSD, per finire con gli 1859 euro richiesti per la variante più costosa e ricca di memoria interna/RAM.