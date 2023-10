Netflix sbanca il mondo streaming con 5 SERIE TV assurde

Questo mese di ottobre si sta rivelando davvero interessante per via dei contenuti pubblicati da Netflix, ecco i migliori

Dopo aver visto durante questi mesi tanti titoli interessanti che sono entrati a far parte di Netflix, gli utenti hanno guadagnato tanto entusiasmo. Le persone, a partire dalla stagione estiva quando One Piece ha praticamente monopolizzato l’intero mondo online per quanto riguarda le serie TV, il colosso sembra non essersi più fermato.

Effettivamente l’azienda sta dimostrando di avere sempre qualcosa da proporre ogni ogni mese, come questo di ottobre, dove ci sono titoli eccezionali. Se da un lato c’è grande motivazione da parte degli utenti nel tenersi stretto l’abbonamento a Netflix, dall’altro c’è qualcuno che ha paura di quello che verrà. È stato preannunciato infatti un nuovo aumento che potrebbe portare via al colosso tanti utenti.

L’ultima strategia, quella del blocco delle password è stata vincente, visto che sono aumentati gli abbonamenti. Ora però è tempo di parlare di quello che c’è disponibile piattaforma, soprattutto dei primi 5 titoli in classifica. Ci sono infatti alcune serie TV che sono diventate in questi giorni l’obiettivo serale di tante persone.

Netflix, ecco quali sono le prime 5 serie TV in classifica di questo mese

Ancora per un po’ al primo posto vi toccherà vedere il ladro gentiluomo più famoso del web, ovvero Lupin impersonato da Omar Sy. La vetta della classifica è sua, ma a seguire le altre serie TV non sono di certo da meno.

Al secondo posto ecco La Caduta degli Usher, nuova produzione, mentre al terzo una serie autobiografica, ovvero David Beckham. Al quarto e al quinto posto ci sono attualmente Sex Education e la novità Pacto De Silencio – Oscuri Segreti.