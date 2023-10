CoopVoce EVO 200, quanto costa la promo migliore in ITALIA

CoopVoce sta battendo facilmente la concorrenza. Effettivamente le sue offerte mobili sono tra le migliori, tra quelle con più contenuti al loro interno. Per questo motivo infatti gli utenti continuano ad arrivare e mai a partire. Fanno scalpore soprattutto le promozioni della linea EVO che si sono alternate durante il corso di questo 2023. Scaduta una, ne arrivava subito un’altra ed è stato fatto così anche durante il mese di ottobre.

CoopVoce: la nuova EVO 200 è la miglior promo in circolazione

Ora come ora è disponibile la migliore dell’intera gamma, quella che include al suo interno tutti i contenuti possibili con 200 giga per navigare. Battere ora questo poivider virtuale è davvero impossibile.

La nuova EVO 200 non si nasconde e mette in mostra i migliori contenuti. Si parte dai minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i gestori per arrivare a 1000 SMS gratuiti verso tutti. Infine ci sono 200 giga disponibili per navigare in 4G senza limitazioni. Gli utenti che muoiono dalla voglia di sapere il costo possono essere accontentati: il prezzo è di 7,90 € al mese per sempre.

Poco importa se l’offerta scadrà il prossimo 8 novembre, visto che non cambierà nulla. Gli utenti che riusciranno a sottoscriverla entro quel termine, potranno per sempre beneficiare dello stesso prezzo. Sono svariati poi i vantaggi che si celano all’interno di questa soluzione mobile, non per caso quella più sottoscritta dell’ultimo mese di ottobre. Ricordate che il primo mese dovrete pagare anche il costo di attivazione da 10 €, per cui solo all’inizio pagherete 17,90 € compreso il costo del primo mese.