Nel corso degli anni Netflix è riuscita a collezionare moltissime produzioni originali, ma non tutte sono riuscite ad ottenere buoni risultati, portando alla conseguenze cancellazione dopo poche stagioni. Ma altre sono uniche e offrono agli spettatori ore di intrattenimento come ad esempio la serie do grande successo di You.

I numeri registrati durante la quarta stagione hanno garantito il ritorno della serie che metterà ufficialmente fine ai malefatti di Joe.

Cosa aspettarsi dall’ultima stagione su Netflix

I feedback positivi ottenuti dalla serie e da Pen Badgley non sono stati affatto un caso. Poter osservare attentamente la mente e il modus operandi di un assassino che utilizzerà per colpire le sue vittime è parecchio interessante. Stranamente, in un contesto alquanto macabro entra in gioco la nostra empatia, cosa strana trattandosi di un tema così complicato.

Le caratteristiche descritte in precedenza hanno per messo alla serie Netlix di sopravvivere alla solita mietitura che colpisce molti altri titoli. Purtroppo per gli appassionati è arrivata una cattiva notizia: la quita stagione sarà l’ultima. I creatori sono convinti che con quest’ultima la storia potrà essere ufficialmente conclusa, arrivando ad un epilogo tanto atteso.

Il Cast intanto ha già promesso che il finale sarà strabiliante, Peter Fredlaner stesso ha dimostrato molto entusiasmo nel vedere finalmente sul piccolo schermo i concludersi della storia. Vedremo se riuscirà ad avere il medesimo impatto culturale delle stagioni precedenti.