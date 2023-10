La Vodafone ha creato un nuovo servizio dedicata ai clienti per la rete mobile. Si tratta di un nuovo modo che permette di acquistare il cellulare prescelto nella lista dei dispositivi disponibili in piccole rate. Questa opzione è stata chiamata Vodafone Smartphone Easy e consente di scegliere anche una rateizzazione che arriva fino ai 48 mesi, a tasso zero e grazie alla linea di credito Compass.

Il servizio è già disponibile negli store per gli utenti nuovi e quelli attuali presenti sul sistema NEXT. L’importo minimo mensile è di 5€ e quello finanziabile è di 120€. Fino a pochi giorni erano disponibili solo due modalità per comperare uno smartphone in maniera rateizzata attraverso Telefono No Problem o scegliendo il finanziamento con Flexy Pay di Compass.

La nuova modalità di rateizzazione Vodafone

Grazie a Vodafone Smartphone Easy, il cliente potrà scegliere di dividere la propria spesa in rate scegliendo tra un periodo di 12 mesi, di due anni, di 30 mesi, di 36 mesi o anche 48. In base al tempo di pagamento ovviamente la rata cambierà l’importo. Queste saranno tutte identiche e non ci sarà nessuna rata finale più dispendiosa.

L’utente Vodafone ora ha la possibilità di aprire un conto di 2.000€, così da finanziare anche più dispositivi senza dover ripetere ogni volta leader approvativo. Ad ogni rata, poi, questo si rialimenterà automaticamente. Il tasso di interesse è dello 0% per coloro che già hanno il gestore sulla rete mobile e che scelgono la modalità Smart Pay. Accettando al servizio, inoltre, verrà attivato automaticamente il programma Vodafone club al costo di 9,99 euro per una durata di sei mesi.

L’utente potrà scegliere ad esempio di acquistare il Google Pixel 8 Pro da 128 giga presso uno dei tanti store dell’operatore pagandolo 22,89 euro per 48 mesi. Altra scelta potrebbe cadere sull’Honor 90 di cui la rata sarebbe soltanto di 6,81 euro per 4 anni. Se si vuole spendere ancora meno, si potrebbe optare per il Samsung Galaxy A34 128 GB a soli 5,66€. Ricordiamo che nel caso in cui non si volesse estendere così a lungo il pagamento, si avrà la possibilità di aumentare l’importo e diminuire i mesi. Per conoscere tutti gli smartphone disponibili, consigliamo di dare uno sguardo sulla lista presente nella pagina dedicata del sito online Vodafone.