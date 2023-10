Teclast è una realtà molto diffusa su Amazon che permette ogni giorno di raggiungere un elevato livello di risparmio ad un numero sempre crescente di utenti, sull’acquisto di dispositivi elettronici dal rapporto qualità/prezzo conveniente, nella maggior parte dei casi tablet di ultima generazione.

Oggi vi parliamo ti Teclast T40 Air, un dispositivo caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 10,4 pollici di diagonale, con risoluzione 2000 x 1200 pixel (FHD), un processore Unisoc T616, octa-core con frequenza di clock superiore ai 2GHz, ed una configurazione che comunque prevede 16GB di RAM ed anche 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB).

Teclast T40 Air, una delle migliori offerte in circolazione

Il tablet Teclast T40 Air è disponibile in fortissimo sconto su Amazon, non tanto per una riduzione applicata direttamente dall’azienda, in quanto di base lo pone al suo prezzo di listino di 239 euro, quanto per la presenza di un coupon da applicare direttamente in pagina, il cui valore è di ben 70 euro. Se volete acquistare il prodotto, pagandolo solamente 169 euro, allora dovete collegarvi subito qui.

Nella parte posteriore del dispositivo è possibile trovare una doppia fotocamera, più precisamente parliamo di un sensore principale da 13 megapixel, affiancato da un secondario da 8 megapixel, ma anche un’ottima batteria da 7200mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18W. E’ presente infine lo slot per la SIM, così da godere della connettività 4G LTE mentre si utilizza il tablet in mobilità.