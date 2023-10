Il mouse wireless Logitech Pebble rappresenta l’occasione perfetta per gli utenti per riuscire a mettere le mani su un piccolo prodotto di ottima qualità generale, in vendita comunque a cifre tutt’altro che elevate, grazie proprio agli sconti applicati direttamente da Amazon stessa.

A differenza di MX Master 3S, il Pebble di Logitech è il mouse da consigliare a coloro che vogliono spendere poco e non necessitano di ergonomia sopraffina o di tanti pulsanti personalizzabili. Con il dispositivo in questione infatti si avrà tra le mani un mouse bluetooth e wireless (grazie al ricevitore Logi Bolt incluso in confezione), compatibile praticamente con tutti i prodotti in commercio, indipendentemente dal sistema operativo, o che siano notebook, tablet, smartphone e similari.

Mouse Logitech Pebble, questo prezzo è ridicolo

Un mouse tascabile, di uno dei brand più rinomati al mondo, in vendita ad uno dei prezzi più bassi del momento: il suo listino sarebbe di 29,99 euro, ma approfittando delle ottime proposte attuali di Amazon, sarà possibile vedersi scontare la spesa finale del 10%, fino al raggiungimento di un valore limite di circa 26,99 euro.

Il clic è silenzioso, quasi al livello del modello che abbiamo citato in precedenza, il DPI non sarà regolabile, ma permette comunque l’utilizzo con precisione del mouse su ogni superficie. Il ricevitore da 2,4GHz, il Logi Bolt, lo trovate incluso direttamente in confezione, con la possibilità di alloggiarlo nella parte posteriore del mouse, proprio per facilitarne il trasporto.