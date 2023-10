La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo Fujifilm instax Pal Lavender Blue, una fotocamera digitale semplice, tascabile e compatta.

Grazie a Fujifilm instax Pal Lavender Blue potrete scattare le foto di momenti particolari, senza dovervi portare dietro una fotocamera più ingombrante. Scopriamo tutti i dettagli.

Fujifilm instax Pal Lavender Blue ad un ottimo prezzo su Amazon

Vivi in grande ogni piccolo istante con una fotocamera digitale leggera e maneggevole da portare sempre con te per immortalare i momenti più divertenti della tua vita ogni volta che vuoi. Mettiti in posa ascoltando i comandi registrati nel set di 5 suoni pre-scatto; utilizza l’obiettivo grandangolare, lo scatto a distanza e a intervalli per raccontare il tuo punto di vista; attiva il flash dall’app.

Cattura immagini spontanee in un click grazie alla semplice esperienza di scatto, poi trasferiscile automaticamente all’app, personalizzale usando i 18 filtri a disposizione e dai loro vita con le animazioni. Stampa facilmente tutte le foto che vuoi collegandoti alla tua stampante instax Link attivando la modalità “Link” e crea un album di ricordi su pellicola collezionando i tuoi scatti migliori.

Dal design tascabile e dai colori pop, instax Pal è una fotocamera dall’aspetto adorabile che aggiunge un tocco cool alla tua quotidianità; dotata di supporto per treppiede e anello multiuso per scatti top. Seguendo questo link la porterete a casa per soli 99.99 euro.