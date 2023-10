È da un po’ di tempo che circolano in rete rumors e indiscrezioni riguardanti un possibile arrivo di un nuovo Macbook economico rispetto agli altri. Nel corso delle ultime ore, però, sono arrivate delle nuove informazioni. A rivelarle è stato l’utente Ming-Chin Kuo tramite un post sul social network X. Secondo quest’ultimo, infatti, l’azienda potrebbe decidere di proporre questo prodotto più economico per incentivare le vendite.

Macboook economico, potrebbe arrivare se ci sarà un calo delle vendite

Gli ultimi Macbook con a bordo i soc M2 non hanno ottenuto il numero di vendite sperato dall’azienda. Questo è stato forse dovuto al fatto che questi modelli non hanno poi presentato delle novità concrete rispetto ai loro predecessori. I modelli successivi, ovvero i nuovi Macbook con soc M3, dovrebbero invece proporre un salto di qualità notevole dal punto di vista delle prestazioni e della grafica.

Tuttavia, secondo quanto è emerso in rete, se anche le vendite di questi ultimi modelli non dovessero raggiungere i numeri sperati, Apple potrebbe presentare effettivamente un nuovo Macbook economico. Si tratterebbe di un laptop portatile in grado di competere con i Chromebook di fascia alta di casa Google. Economico rispetto agli altri Macbook, insomma, ma comunque dal prezzo più elevato rispetto ad altri prodotti della concorrenza.

Queste sono informazioni rivelate in queste ore da Ming-Chin Kuo, per cui per il momento bisogna prenderle con le pinze. Sarà infatti necessario attendere ancora per avere delle conferme e, soprattutto, bisognerà vedere come andranno le vendite dei prossimi Macbook con soc M3.