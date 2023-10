Un vero e proprio affare vi attende direttamente su Amazon, se da tempo stavate cercando un drone con telecamera di piccole dimensioni, infatti ha un peso complessivo inferiore a 250 grammi, da controllare direttamente con il radiocomando incluso in confezione.

Il modello discusso nell’articolo viene definito per bambini, ma come tutti i prodotti di questo tipo sono più che altro dedicati ad un pubblico adulto per la loro pericolosità nell’utilizzo. Si tratta di un Deerc D20 Mini, un piccolo drone con telecamera inclusa e registrazione a 720p (HD), di stampo FPV, ovvero con stabilizzatore ottico che però permette variazioni di direzione e velocità altrimenti impossibili.

Drone FPV a basso prezzo, lo sconto è folle su Amazon

Il drone di casa Deerc è attualmente in vendita su Amazon a cifre effettivamente folli per il settore, se considerate infatti che il prezzo più basso attivato recentemente dall’azienda è stato di 39,08 euro, già di per sé un qualcosa di inimmaginabile fino a poco tempo fa. A migliorare la situazione ci pensa Amazon stessa con uno sconto ulteriore del 5%, a cui aggiungere il coupon disponibile in pagina del 20%, che porta quindi la spesa a circa 30 euro finali (il link è stato inserito nel banner appena sotto).

Un prezzo bassissimo che viene impreziosito ulteriormente dalla presenza in confezione di due batterie, che ampliano così l’autonomia del prodotto, e di un comodo radiocomando dalla buona portata, per il controllo del drone fino a buone distanze (anche se è sempre meglio comandarlo a vista).