Iliad si conferma protagonista assoluto nel campo della telefonia mobile in Italia grazie ad alcune ricaricabili che hanno attirato l’attenzione sia del pubblico sia degli addetti ai lavori. Una proposta certamente da non sottovalutare per il gestore francese è la Giga 150.

Iliad, a ottobre la tariffa da 150 Giga e due offerte segrete

Dopo mesi e mesi, la Giga 150 si accredita ancora una volta come la promozione di riferimento per i listini di Iliad. Gli utenti che optano per questa promozione potranno avere a loro disposizione chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 150 Giga per navigare in internet anche con l’ausilio del 5G. Il prezzo per questa ricaricabile sarà di soli 9,99 euro al mese.

La Giga 150, al netto dei suoi grandi pregi, non è l’unica promozione prevista da Iliad per i suoi abbonati. Attraverso il sito ufficiale, infatti, gli utenti potranno beneficiare di ulteriori due promozioni segrete.

Una prima ricaricabile da non perdere per gli utenti è certamente la Giga 100. Quest’opzione prevede un costo mensile pari a 7,99 euro con un ticket che comprende chiamate senza limiti verso tutti i fissi e mobili, SMS infiniti e 100 Giga per la navigazione di rete anche con il 5G.

La seconda tariffa segreta da attivare attraverso il sito ufficiale di Iliad è poi la Dati 300. Questa ricaricabile è davvero unica nel suo genere e garantisce al pubblico un pacchetto di 300 Giga per la navigazione di rete anche attraverso la copertura del 5G ad un semplice costo mensile pari a 13,99 euro.