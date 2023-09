DJI Mini 4 Pro, il drone da meno di 250 grammi con rilevamento degli ostacoli

DJI raggiunge un nuovo livello con il DJI Mini 4 Pro, un drone relativamente economico, con un peso inferiore ai 250 grammi, e sopratutto la possibilità di affidarsi al volo con il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, diventando a conti fatti il compagno di viaggio perfetto per gli avventurieri.

Il suo punto di forza è proprio il peso, grazie ad un design leggero, è estremamente portabile e si ferma a soli 249 grammi. Nella parte anteriore trova posto un sensore CMOS da 1/1.3 pollici, con doppia ISO nativa, apertura F1.7, scatti a 48 megapixel e video in HDR in 4K a 60fps (sono possibili riprese Slo-Mo in 4K a 100 FPS, a cui si aggiunge la ripresa in verticale con angolo di inclinazione di 60 gradi (zoom digitale fino al 4x per i video). Ottima la modalità professionale, con registrazione in D-Log M a 10 bit, fino a 1 miliardo di colori, HLG e foto RAW, oltre all’HDR.

DJI Mini 4 Pro, altre specifiche e prezzo

La sicurezza durante il volo non è pura utopia, grazie al rilevamento degli ostacoli omnidirezionale, con sensori grandangolari ed una coppia verso il basso, completati dai sistemi APAS. L’autonomia massima è di 34 minuti, nelle perfette condizioni di volo, fino a 45 minuti con la batteria di volo intelligente Plus. Il controllo del DJI Mini 4 Pro sarà possibile fino a 20 km di distanza, con trasmissione O4 e video in FullHD a 1080p/60fps.

Le funzioni software restano sostanzialmente sempre le stesse, che abbiamo già trovato nei modelli precedenti, come MasterShots, Quickshots, Hyperlapse, Panorama e Quicktransfer. Gli utenti lo possono acquistare da oggi, con accessori come obiettivo grandangolare e set filtri ND, ad un prezzo di listino di 799 euro (con DJI RC-N2); alle stesse condizioni, ma con DJI RC-2, il prezzo sale a 999 euro, per finire con i 1129 euro necessari per la Fly More Combo.