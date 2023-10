WindTre risponde colpo su colpo ad Iliad. Il provider arancione vuole confermarsi come leader nel campo della telefonia mobile, grazie ad una serie di vantaggiose offerte utili per attirare sempre più clienti su scala nazionale. Obiettivo prioritario di Iliad è proprio il primato nella serrata competizione con Iliad.

WindTre, la proposta da non perdere in autunno con 70 Giga

Tra le numerose offerte che il gestore arancione mette a disposizione dei suoi abbonati vi è certamente la WindTre Star+. Quest’offerta è un’occasione unica nel suo genere per coloro che desiderano una tariffa low cost, spendendo meno di 10 euro al mese.

Il piano per il rinnovo dell’offerta prevede chiamate no limits verso numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i neutri della rubrica ed anche 70 Giga la cui disponibilità è garantita anche dalla tecnologia del 5G.

Il costo di questa tariffa è davvero irripetibile per tutti i clienti di WindTre. Questa porzione costerà infatti solo 7,99 euro ogni mese con la sola aggiunta di un valore univoco pari a 10 euro per la ricezione della SIM.

Come per il passato, anche per la WindTre Star+ gli utenti dovranno però rispettare una serie di condizioni. In primo luogo sarà necessario effettuare la richiesta di portabilità della rete e del numero da TIM, Vodafone o Iliad con un’attesa massima di tre giorni lavorativi. In linea con il recente passato e con quanto fatto anche da altri provider come Vodafone, WindTre garantisce ora prezzo bloccato a 7,99 euro ogni mese nei primi sei mesi, senza alcun genere di rimodulazione.