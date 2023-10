La calcolatrice scientifica è indubbiamente uno strumento essenziale per gli alunni/studenti, o tutti coloro che devono svolgere operazioni più complesse, le quali non risultano essere completabili con una calcolatrice tradizionale. Tra le offerte più interessanti del momento disponibili su Amazon, troviamo sicuramente la Casio Fx-220Plus-2, una calcolatrice scientifica con 181 funzioni.

Il modello è classico, se siete stati a scuola nell’ultimo decennio l’avrete già sicuramente vista, oggi è disponibile in una interessante colorazione azzurra, che risplende nel grigiore del momento e promette di rendere le giornate molto più colorate (anche la matematica). L’alimentazione è a batteria, ovvero deve essere inserita una piccola pila a pastiglia nella parte posteriore (già inclusa in confezione), mentre le dimensioni complessive raggiungono 16.4 centimetri.

Calcolatrice scientifica Casio a 8,99 euro, ecco lo sconto Amazon

I conti non saranno più un problema grazie ad Amazon, la calcolatrice scientifica di Casio può essere acquistata a soli 8,99 euro, godendo così dello sconto del 31%, che abbassa la spesa finale dai 12,99 euro del prezzo attualmente consigliato dal produttore stesso (se volete acquistare, ricordatevi di aprire il link che trovate qui sotto).

Volendo invece snocciolare altre specifiche tecniche del prodotto, ricordiamo essere dotato di un display LCD a due linee, con 12 cifre per linea, per un totale di 181 funzioni raggiungibili. E’ un prodotto idoneo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che potrà essere utilizzato senza problemi anche durante gli esami di maturità.