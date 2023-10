Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale non conosce limiti. Sempre più aziende di rilevanza mondiale, stanno lavorando al fine di adattarsi a queste nuove tecnologie e per cercare di sfruttarne al meglio le innumerevoli potenzialità.

A tal proposito, anche Apple, la nota multinazionale americana ideatrice degli iconici iPhone, ha deciso di investire gran parte delle sue risorse finanziarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa.

Sembra infatti che l’azienda voglia impegnarsi ad investire almeno un milione di dollari all’anno proprio per questo scopo.

L’IA verrà infatti utilizzata in modo particolare per l’ideazione del futuro sistema operativo iOS 18 e per lo sviluppo di una versione più avanzata di Siri, l’assistente intelligente virtuale Apple.

Apple e l’intelligenza artificiale: tutti i progetti in programma

Appena qualche giorno fa, abbiamo assistito alla presentazione ufficiale del nuovo iOS 17, ed ecco che Apple è già impegnata allo sviluppo della versione successiva, iOS 18.

Con iOS 18, l’azienda si propone di sfruttare al meglio le innumerevoli opportunità di lavoro dell’intelligenza artificiale.

A tal proposito, un team di esperti Apple, guidati da John GiannAndrea, sta lavorando appunto sull’ideazione di un nuovo tipo di linguaggio informatico che sarà utilizzato per la nuova versione del sistema operativo.

In modo tale che esso possa essere in grado di rispondere a domande complesse e rendere più veloce il completamento automatico delle frasi.

In ritardo rispetto ad altri colossi aziendali, come Amazon Alexa e Google Assistant, Apple si è posto anche l’obiettivo di ideare una versione più avanzata dell’assistente virtuale Siri. Essa, proprio come i suoi competitor, integrerà le sue funzioni con quelle dell’intelligenza artificiale.

Tuttavia, Apple non intende fermarsi di certo qui. La società intende infatti estendere l’uso dell’IA, anche in molte altre applicazioni di sua proprietà. Stiamo parlando di: Apple Music, Pages, Keynote e persino Apple Care.