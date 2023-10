Google Wallet è un servizio di portafoglio digitale sviluppato da Google nel 2018. Esso è molto utile, in quanto consente di archiviare in estrema sicurezza le proprie carte, i documenti di identità, le password, i biglietti e altri dati sensibili. Il tutto con la certezza che non verranno mai violati né hackerati in qualche modo.

Insomma si tratta di un servizio di archiviazione digitale valido e super efficiente.

A tal proposito, la app Android, ha introdotto alcune nuove funzionalità cui fare affidamento e che potrebbero essere utili per una pluralità di azioni. Ecco di cosa si tratta.

Google Wallet: condividi biglietti per concerti e carte d’imbarco

Ebbbene, ad oggi, con Google Wallet sarà possibile condividere anche le carte d’imbarco e i biglietti per gli eventi, come quelli per i concerti. Il tutto reso ancora più semplice ed intuitivo grazie all’elaborazione di una nuova interfaccia utente. Realizzata al fine di garantire una migliore esperienza d’uso.

Quando si apre una carta d’imbarco sull’app, prima che questa possa essere condivisa, Google Wallet informa l’utente che l’azione effettuata non potrà più essere annullata in seguito, in caso si cambi idea. Di conseguenza, il destinatario potrà a sua volta condividere il file che gli abbiamo inviato con chiunque voglia e così via. (lo stesso vale ovviamente anche per i biglietti per gli eventi).

Ulteriori miglioramenti ed innovazioni vi sono anche per la versione web di Google Wallet, che attraverso la registrazione del proprio account Google consente di caricare la propria carta di imbarco comprensiva del QR code.