Nel panorama della telefonia mobile in Italia, l’operatore telefonico TIM è uno fra i più interessanti ed affidabili grazie alle sue proposte. Nonostante l’arrivo degli operatori virtuali, anche questo operatore propone alcune offerte ad un costo contenuto. Una di queste è l’offerta mobile denominata TIM 5G Power Famiglia. Si tratta di una favolosa offerta per i nuovi clienti ed è convergente con la rete fissa.

TIM 5G Power Famiglia, offerta convergente con giga illimitati in 5G

Per chi vuole passare all’operatore telefonico TIM con una offerta piuttosto conveniente, c’è l’offerta mobile denominata TIM 5G Power Famiglia. Come già detto in apertura, si tratta di una super offerta attivabile da chi dispone anche di un’offerta di rete fissa dell’operatore.

Nello specifico, l’offerta è attivabile online direttamente dal sito ufficiale dell’operatore. Gli utenti avranno a disposizione addirittura giga senza limiti per navigare in libertà con connettività 5G, attivando però anche TIM Unica Power. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Per questa offerta convergente, è previsto un costo di soli 9,99 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti che la attiveranno, però, non sarà previsto nessun costo di attivazione ed il primo mese sarà offerto gratuitamente. Allo stesso prezzo, c’è poi l’offerta mobile TIM Young. Quest’ultima arriva ad includere fino a 100 GB sempre con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti e fino a 200 SMS verso tutti. L’offerta in questione è però rivolta agli utenti con una età inferiore ai 25 anni.