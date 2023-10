TCL lancia in Italia il televisore da 98 pollici ed un mini LED a prezzo super

TCL ha oggi presentato i nuovi televisori che completano la gamma aggiornata al 2023, una serie di modelli estremamente interessanti, sopratutto il mini LED di cui vi parleremo a breve, anche se l’attenzione della community è catturata direttamente dalla variante da 98 pollici, dotata di un prezzo che apre nuovamente le porte del pubblico verso i modelli particolarmente grandi.

La serie più classica ed economica è sicuramente la P74 (con il modello P745), un direct LED senza local dimming, con pannello 4K e refresh rate a 144Hz, un ingresso HDMI 2.1 per le console di nuova generazione (che supporta VRR e AMD FreeSync), Google Chromecast integrato (e supporto a Apple Airplay 2), un audio di altissima qualità con il Dolby Atmos ed una luminosità di 500 nits (grazie anche al supporto a HDR Dolby Vision e HDR10+). Il processore è il MediaTek Pentonic 700, nonché un prezzo di vendita di 2999 euro (per la variante più grande), oggi in offerta a soli 2499 euro.

TCL, il modello della serie C80

Gli utenti interessati invece ai 98 pollici della serie C80 (modello C805), devono sapere che si tratta di un mini LED da 1500 cd/m2 con 1344 zone di local dimming, perfetto per il maggiore coinvolgimento che il 4K HDR è in grado di offrire sia nella visione di contenuti cinematografici, che sportivi (come partite di qualsiasi genere). Il processore resta il suddetto, con Google TV che si basa su Android 12, non mancano ovviamente HDMI 2.1, il refresh rate a 144Hz (e variabile da un minimo di 48 Hz), il sistema audio Onkyo 2.1 (nonché supporto a Dolby Atmos).

Il prezzo? per la variante da 98 pollici bastano 3999 euro di listino, ma ci aspettiamo nuove ed interessanti promozioni che lo abbasseranno notevolmente.