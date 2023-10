Le truffe sono sempre in agguato e ora c’è stato proprio un tentativo contro un noto sito web. Si tratta di Subito.it. quest’ultimo ha infatti avvisato i propri utenti di un tentativo di furto di dati da parte dei cybercriminali. Il fatto sembra che sia accaduto lo scorso 11 ottobre 2023. A quanto pare, però, sembra che sua tutto risolto.

Subito.it, tentativo di furto dei dati degli utenti, ecco cosa è accaduto

È da poco emerso in rete che il noto sito web Subito.it ha subito un attacco hacker. Nello specifico, il fatto è avvenuto lo scorso 11 ottobre 2023 e i cybercriminali hanno tentato di effettuare l’accesso al server dove si trovano solitamente i dati personali degli utenti. Tuttavia, come già detto, i cybercriminali sono stati bloccati quasi subito e quindi non sono riusciti a rubare alcun dato personale degli utenti.

Il sito web Subito.it ha comunque avvisato dell’accaduto gli utenti coinvolti con una e-mail ed ha inoltre invitato a contattare l’indirizzo privacy@aiuto.subito.it per avere maggiori informazioni. Ecco qui di seguito l’e-mail inviata in queste ore agli utenti malcapitati.

“Gentile Utente,

desideriamo informarti che lo scorso 11 ottobre un nostro partner ha rilevato e bloccato un accesso non autorizzato ai suoi sistemi dove sono ospitati i dati personali dei nostri utenti. Le informazioni presenti nei sistemi interessati, la cui integrità e disponibilità non sono state impattate in alcun modo, sono dati anagrafici (nome e cognome) e dati di contatto (indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail). Precisiamo che non sono stati in alcun modo interessati dati di pagamento (es. carte di credito) e dati di autenticazione, quali username e password.

In collaborazione con il nostro partner, abbiamo subito attuato tutte le misure necessarie per bloccare l’accesso non autorizzato e porvi rimedio. Tra le misure adottate segnaliamo anche la notifica di quanto accaduto al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

A conclusione della nostra indagine non è richiesta alcuna azione da parte tua, ma abbiamo preferito informarti per trasparenza, ma anche affinché tu sia ancora più consapevole in caso di possibili iniziative fraudolente (tra cui e-mail o telefonate di dubbia provenienza o con contenuto sospetto). Ad esempio, il team di Subito non chiede mai via e-mail, SMS o telefonicamente di comunicare le proprie credenziali di accesso ai servizi (username/password) o i riferimenti dei propri metodi di pagamento elettronici (es. numero carta di credito): diffida di chi, a nome nostro o di altre aziende, dovesse richiederli.

Confermandoti il nostro impegno a proteggere i nostri utenti e a rafforzare le misure poste a tutela dei loro dati, ti invitiamo, per qualsiasi dubbio o chiarimento a contattare il nostro Responsabile per la Protezione dei Dati scrivendo all’indirizzo privacy@aiuto.subito.it.

Grazie per l’attenzione e a presto,

Il team di Subito”.